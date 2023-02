Pedullà: “Contatto tra Maldini e Zaniolo con interessanti retroscena”

Paolo Maldini e Nicolò Zaniolo, trattato dal Milan nell'ultima sessione di calciomercato, prima della partenza del giocatore per Istanbul

Daniele Triolo

Nicolò Zaniolo, trattato dal Milan nel corso dell'ultima sessione invernale di calciomercato, alla fine ha sì lasciato la Roma, ma per vestire la maglia del Galatasaray. I rossoneri, infatti, non erano riusciti ad accontentare le richieste dei capitolini. I quali avrebbero ceduto Zaniolo soltanto a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Per questioni di bilancio, come noto, il Diavolo a gennaio non avrebbe potuto spingersi al di là di operazioni con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Zaniolo al Galatasaray ieri, ma prima ha sentito Maldini — La Roma, dunque, che avrebbe preferito cedere Zaniolo al Bournemouth, che aveva presentato un'offerta più alta, alla fine ha approfittato dell'offerta del Galatasaray. Ha incassato meno soldi (22 milioni contro i 30 garantiti dalle 'Cherries'), ma si è tolta un 'problema', una volta per tutte, a Trigoria e dintorni. Prima, però, che Zaniolo partisse per la Turchia per firmare il suo nuovo contratto con i 'Cimbom', secondo Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, ci sarebbe stato un contatto con Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan.

Può costare anche meno di 35 milioni di euro — Ecco, dunque, i due retroscena raccontati da Pedullà in esclusiva per 'SportItalia'. "Prima di partire per Istanbul, Maldini ha chiamato Zaniolo, ringraziandolo per essere stato onesto nella trattativa e per il suo comportamento. Rimandando il discorso a quest'estate. Il secondo retroscena è che la clausola di Nicolò Zaniolo al Galatasaray è di 35 milioni di euro, che sicuramente scenderà perché ci sono dentro bonus. I turchi sanno che l'ex attaccante della Roma vuole tornare in Italia". Milan-Torino, la probabile formazione: Pioli sorprende ancora >>>