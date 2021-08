Calciomercato Milan – Pedulla: “Faivre, ballano 2,5 milioni” | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Romain Faivre si avvicina al club rossonero. Il giornalista Pedullà fornisce delle novità

Romain Faivre può essere il nuovo colpo di calciomercato del Milan. Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra il club rossonero e il Brest. Ecco cosa ha scritto sul portale alfredopedullà.com: "Il Milan vuole Faivre e la richiesta del Brest era di 15 milioni più bonus, adesso è scesa, ballano circa 2,5 milioni, i contatti sono intensificati. Tutto questo perché Corona è in una fase di stand-by, mentre per Messias non ci sono stati approfondimenti nelle ultime ore". Il Milan è vicino a Faivre. Scopriamo insieme chi è