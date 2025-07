Calciomercato Milan, Pedullà fa chiarezza sulla situazione Vlahovic

Calciomercato Milan, Pedullà: "Le due verità da chiarire su Vlahovic. Ad agosto..."

Ecco le sue parole: "Vlahovic, due cose da chiarire: a) non è vero che il Milan offre 10 milioni; b) non è vero che la valutazione della Juventus è di 25 milioni. Se arriveremo ad agosto con Vlahovic ancora senza squadra (e quindi bisogna avere prudenza) si potrà entrare nel vivo. Se il Milan ha offerto oltre 15 per Emerson Royal può offrirne 15-18 per Vlahovic. Cerchiamo di uscire dalle “veline” che a nulla portano".