Calciomercato Milan, Pedullà: 'Ecco quanto serve per prendere Musah'

Alfredo Pedullà, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul possibile trasferimento di Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002, dal Milan al Napoli o al Nottingham Forest, ovvero i due club interessati all'ex Valencia, in questa sessione estiva.
"Yunus Musah non è incedibile e questo lo sappiamo. Per il Milan servono ora almeno 30 milioni di euro tondi, anche con bonus ma facilmente raggiungibili. Il Napoli si è informato nelle ultime 72 ore, ma almeno per il momento ha deciso di non andare fino in fondo, vedremo se cambierà idea", ha scritto Pedullà in un articolo pubblicato sul suo sito web ufficiale.