Calciomercato Milan, Pedullà: 'Ecco quanto serve per prendere Musah'
Alfredo Pedullà, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulla possibile cessione di Yunus Musah del Milan
Alfredo Pedullà, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul possibile trasferimento di Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002, dal Milan al Napoli o al Nottingham Forest, ovvero i due club interessati all'ex Valencia, in questa sessione estiva.

"Yunus Musah non è incedibile e questo lo sappiamo. Per il Milan servono ora almeno 30 milioni di euro tondi, anche con bonus ma facilmente raggiungibili. Il Napoli si è informato nelle ultime 72 ore, ma almeno per il momento ha deciso di non andare fino in fondo, vedremo se cambierà idea", ha scritto Pedullà in un articolo pubblicato sul suo sito web ufficiale.

"Il Nottingham Forest, che nel frattempo sta chiudendo altre operazioni di mercato, ha fatto una proposta che per ora non si avvicina ai 30 milioni con le modalità che vorrebbe il Milan. Quindi siamo in una fase di stand-by".

