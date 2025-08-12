Calciomercato Milan, Pedullà: 'Ecco quanto serve per prendere Musah'

"Yunus Musah non è incedibile e questo lo sappiamo. Per il Milan servono ora almeno 30 milioni di euro tondi, anche con bonus ma facilmente raggiungibili. Il Napoli si è informato nelle ultime 72 ore, ma almeno per il momento ha deciso di non andare fino in fondo, vedremo se cambierà idea", ha scritto Pedullà in un articolo pubblicato sul suo sito web ufficiale.