Calciomercato Milan – Pedullà: “Belotti dà la precedenza ai rossoneri”

Andrea 'Gallo' Belotti sarebbe un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Dialoghi già in corso tra le parti: il punto

Andrea Belotti può arrivare al Milan , a parametro zero , nel corso del prossimo calciomercato estivo? Per Alfredo Pedullà , giornalista sportivo esperto delle vicende di mercato, è altamente probabile. Lo ha rivelato in un articolo pubblicato sul proprio sito web ufficiale.

" Belotti resta un obiettivo del Milan : il 'Gallo' non è stato soltanto proposto, ci sono stati dialoghi e lui ha preso tempo con tutti (in Italia c’è l ’Atalanta ) perché vuole dare la precedenza al Milan . Evidentemente ha sensazioni giuste, potrà sempre cambiare idea più avanti", ha sottolineato Pedullà sulle chance dell'attaccante bergamasco di vestire la maglia rossonera una volta che sarà esaurito il suo contratto con il Toro, ovvero dal prossimo 1° luglio .

Belotti, al Torino dal 2015, ha finora segnato 109 gol in 243 gare disputate con la maglia granata tra Serie A, coppe europee e coppe nazionali. In precedenza aveva indossato i colori del Palermo. Milanista da sempre, vorrebbe coronare il suo sogno di giocare per il Diavolo del suo idolo Andriy Shevchenko. Milan, i tre bomber su cui si punta per l'attacco: le ultime news di mercato >>>