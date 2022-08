Calciomercato Milan – Pedullà: “Ecco perché Álvarez andrà al Man City”

Julián Álvarez, obiettivo di calciomercato del Milan, giocherà invece nella fila del Manchester City di Pep Guardiola. I dettagli dell'affare

Il perché lo ha spiegato Alfredo Pedullà , giornalista esperto di calciomercato, in un approfondimento ad hoc per 'gazzetta.it'. Di fatto, il River Plate ha concesso ai 'Citizens' un forte sconto rispetto ai 25 milioni di dollari (più tasse) previsti dalla clausola di rescissione inserita nel contratto del calciatore. I quali, alla fine, pagheranno Álvarez 22 milioni di dollari tra parte fissa ( 18 ) e tasse ( 4 ).

A patto, però, che il Manchester City lasci il giocatore in prestito al River Plate fino al prossimo 30 giugno, di modo che l'attaccante possa disputare con i biancorossi le fasi iniziali della Copa Libertadores e restare, comunque, in patria a pochi mesi dai Mondiali in Qatar. Giocando, così, con continuità in un ambiente che già conosce. Condizioni accettate, affare fatto e Julián Álvarez, dunque, cambia maglia ora iniziandola, però, ad indossare soltanto nella prossima stagione. Milan, un top player azzurro a zero in estate? Le ultime news di mercato >>>