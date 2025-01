Negli ultimi giorni si è spesso parlato del possibile addio di Strahinja Pavlovic dal Milan nel corso di questa sessione invernale di calciomercato, magari al Fenerbahce. Il calciatore serbo, per la verità, intercettato ai microfoni di 'Meridian Sports', ha espressamente dichiarato la propria volontà di rimanere in rossonero. Durante la partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Partizan, infatti, il difensore ha parlato così: "Ho colto l’occasione per venire e dare il mio supporto. Sono felice di essere qui e spero che stasera vinceremo. Se vado via dal Milan? No, no, resto qui".