Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, conclusasi da qualche giorno, il Milan ha ingaggiato Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Red Bull Salisburgo, sul quale è emerso un retroscena proprio nelle ultime ore. Il serbo, in queste prime uscite, è stato forse il migliore non solo dei nuovi innesti, ma dell'intera squadra. Al di là del gol che ha stappato il match con la Lazio sono arrivate prestazioni di primissimo livello quando Paulo Fonseca lo ha chiamato in causa. E in una difesa che ha faticato tantissimo, lui si è dimostrato il più in forma di tutto il reparto arretrato.