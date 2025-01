Calciomercato Milan, Pavlovic ancora in partenza: l’idea dei rossoneri

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, potrebbe ancora andare via in questo calciomercato invernale. Ecco chi cerca l'ex RB Salisburgo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan nel calciomercato invernale, ha ricordato come non ci sia soltanto l'obiettivo Santiago Giménez in entrata, bensì anche qualche movimento su Strahinja Pavlovic in uscita. Il difensore centrale serbo, classe 2001, era sul punto di finire al Fenerbahçe per 20 milioni di euro. La trattativa, poi, è sfumata, con i turchi che hanno puntato sull'ex interista Milan Škriniar.