L’ex Milan Pato rescinde con l’Orlando City? Quelle parole sul Monza…

"Sono contentissimo per il suo Monza. Berlusconi e Galliani sono sempre nel mio cuore. Sono sicuro che in pochi anni il Monza arriverà a sfidare Milan e Inter. Avevo già parlato con Berlusconi e Galliani prima della promozione, ma in B non sono permessi gli extracomunitari. Vedremo adesso, magari ora che sono in A mi arriverà un loro messaggio…". Chissà se rivedremo mai il talento Brasiliano di nuovo in Serie A.