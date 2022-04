Calciomercato Milan – Passi avanti per l’arrivo di Origi a costo zero

Divock Origi sarà uno dei colpi di calciomercato del Milan per l'estate 2022. L'attaccante belga, classe 1995, è vicinissimo ai rossoneri

Passi avanti per Divock Origi , obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Prosegue, infatti, il dialogo con gli agenti dell’attaccante belga del Liverpool per metterlo sotto contratto in vista dell’estate. Contatti continui alla ricerca dell’accordo definitivo. Origi è in scadenza di contratto con i 'Reds' e ha già fatto sapere al club inglese che non rinnoverà.