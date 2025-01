Calciomercato Milan – Parisi al centro delle trattative, ma la Fiorentina vuole tenerlo

Mentre la Fiorentina si prepara ad affrontare una sfida decisiva contro il Napoli, il mercato continua a dominare le discussioni in casa viola. Raffaele Palladino e il suo staff sono concentrati sulla formazione migliore per una partita che potrebbe segnare una svolta nella stagione, ma nel frattempo, il direttore sportivo Daniele Pradè e il ds Federico Goretti lavorano intensamente per il mercato. Tuttavia, una delle situazioni più complicate riguarda il futuro di Fabiano Parisi , obiettivo del Milan .

L'interesse del Milan come vice Theo Hernandez

Il giovane terzino, classe 2000, è al centro di numerose voci di mercato, con diverse squadre interessate a lui, ma nessuna proposta ancora convincente sia per il calciatore che per la Fiorentina. Parisi ha recentemente rifiutato il pressing del Como, che cercava di acquisirlo per rinforzare la propria rosa nella lotta per la salvezza, e anche l’interesse forte del Milan, che lo vede come possibile vice-Theo Hernandez, appare al momento più come un’opportunità che non una trattativa concreta.