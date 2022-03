Calciomercato Milan – Per la fascia sinistra spunta il nome di Parisi

Addio a Fodé Ballo-Touré? il calciomercato del Milan inizia a monitorare possibili sostituti, e fra questi c'è Fabiano Parisi dell'Empoli

Il futuro in rossonero di Fodé Ballo-Touré è tutt'altro che sicuro, visto lo scarso impiego e le diverse perplessità sulle capacità del ragazzo. Il Milan allora si guarda intorno, e per la prossima finestra di calciomercato vuole regalarsi una valida alternativa a Theo Hernandez .

Fino ad ora per il classe 2000 ben 17 presenze in campionato, condite da un assist e quattro ammonizioni, un discreto rendimento per un ragazzo all'esordio in Serie A. Milan, in vista uno scambio con il Napoli? Le ultime news di mercato >>>