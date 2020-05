Calciomercato Milan – Paquetà risponde all’offerta della Fiorentina

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Lucas Paquetà comincia ad essere più chiaro. Il giocatore è da settimane nel mirino della Fiorentina. Secondo indiscrezioni dei colleghi di ‘calciomercato.com’ il brasiliano è stato messo al corrente della proposta del club viola, a avrebbe addirittura ‘risposto’. Paquetà avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento a Firenze.

Il valore di Paquetà è clamorosamente sceso negli ultimi mesi, complice un rendimento scadente coinciso anche con il poco spazio che è riuscito a guadagnarsi in squadra. Le incertezze sul suo ruolo, i cambi di allenatore e modulo al Milan, hanno fatto il resto. Arrivato nel gennaio 2019 dal Flamengo per circa 45 milioni di euro, bonus compresi, il suo valore si è praticamente dimezzato.

La Fiorentina lo vorrebbe comunque in prestito, bisognerà capire quanto i rossoneri siano disposti a lasciarlo partire. Ha bisogno di continuità, e in maglia viola potrebbe ritrovarla. Vedremo quali saranno i piani in via Aldo Rossi per il futuro. Paquetà si allontana sempre di più. E Ralf Rangnick prepara la rivoluzione >>>

