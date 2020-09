Calciomercato Milan – Paqueta, ricordate le parole di Gattuso?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Milan-Paqueta. Una storia d’amore che era iniziata nel miglior dei modi. Il brasiliano, arrivato nel gennaio 2019, aveva conquistato tutti, in primis Gennaro Gattuso, che l’ha gettato nella mischia fin da subito.

A tal proposito, riproponiamo le parole che l’allenatore aveva speso per lui dopo la gara in Coppa Italia contro la Sampdoria: “E’ un giocatore che ha i tempi, un brasiliano atipico. E’ molto preparato tatticamente, è una spugna, assorbe tutto. Ha avuto grande voglia e veemenza e ha grandi margini di miglioramento. Va lasciato tranquillo e soprattutto non vanno fatti paragoni con altri giocatori”

