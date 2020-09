ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato da Sky Sport, Jens Petter Hauge è sbarcato da pochi minuti all’aeroporto della Malpensa. Inizia dunque l’avventura rossonera per il norvegese, che, dopo l’incontro disputato contro il Milan, aveva suscitato l’interesse di tante squadre. La trattativa non è stata facile, ma Maldini e Massara hanno portato a casa l’ennesimo talento, che può crescere in maglia rossonera.

