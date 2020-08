Calciomercato Milan – Paquetà potrà essere inserito come contropartita

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da Tuttosport, ad oggi non sono giunte offerte per Lucas Paquetà. Il brasiliano, per questo motivo, verrà inserito in qualche trattativa come contropartita tecnica. Una delle ipotesi è quella di cederlo alla Fiorentina come parziale contropartita per Nikola Milenkovic. Ricordiamo che il numero 39 del Milan è a bilancio per 25 milioni e se verrà ceduto in questa sessione i rossoneri dovranno accettare una valutazione di almeno quella cifra per non fare minusvalenza.

