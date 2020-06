Calciomercato Milan – Paquetà: “Non torno in Brasile, il mio cuore è rossonero”

CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Paquetà su Instagram spegne le voci su un ritorno in Brasile, precisamente al San Paolo. Il suo messaggio, pubblicato nelle stories del suo profilo, è chiaro: “Cada dia eu estou indo para um clube diferente. Respeto san paolo, ma essa noticia nao è verdaideira galera! todos sabem que meu coracao e vermelho e preto. Nao me vejo voltando ao brasil a nao ser para minha casa. abraco a todos”.

La traduzione non è particolarmente complicata: “Ogni giorno vado in un club diverso. Rispetto il San Paolo, ma questa notizia non è vera ragazzi! Tutti sanno che il mio cuore è rosso e nero. Ma non vedo un mio ritorno in Brasile, tranne che per tornare a casa mia. Un abbraccio a tutti”.

In questo caso il riferimento al cuore “rossonero” non è al Milan, per quanto possa sembrare, ma al Flamengo, squadra in cui è cresciuto. Ora il Milan è il suo presente, ma sta faticando ad imporsi. Il suo futuro resta incerto, ma pare escluso un ritorno in Brasile.

