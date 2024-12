Calciomercato Milan – L’ex Paquetá potrebbe tornare in rossonero: le ultime

Calciomercato: Lucas Paquetá, ex calciatore del Milan ora al West Ham, sta prendendo in considerazione un ritorno in rossonero. Il punto

Lucas Paquetá , ex calciatore del Milan ora al West Ham di Julen Lopetegui , è finito al centro di una voce di calciomercato che lo riporterebbe al Flamengo , club che indossa - come il Milan - la maglia rossonera e da cui il Diavolo lo prelevò per 38,4 milioni di euro nel gennaio 2019 .

Come riportato dal sito inglese The Sun, Paquetá sta prendendo in considerazione il ritorno in patria ed egli vorrebbe tornare nella squadra in cui è cresciuto e che l'ha fatto esordire nel calcio professionistico. I rossoneri brasiliani potrebbero pensare al riprendere il trequartista ex Milan e questa sarebbe una soluzione sia per la squadra, che ha bisogno di rinforzi, che per il classe 1997 del West Ham.