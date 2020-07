Calciomercato Milan – Paqueta di ritorno al Flamengo? Le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Qualche giorno fa, in una storia pubblicata su ‘Instagram‘, Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista del Milan, ha smentito i ‘rumors‘ di calciomercato che lo accostavano ad un ritorno in Brasile per indossare, però, la maglia del San Paolo.

Come noto Paqueta, per tornare in patria, accetterebbe soltanto il Flamengo, club in cui è nato e cresciuto e dal quale il Milan, nel gennaio 2019, lo ha prelevato versando 38 milioni di euro nelle casse del ‘Mengão‘. Proprio grazie a quei soldi, ai quali il club di Via Aldo Rossi ha aggiunto, nell’estate 2020, altri 10 milioni di euro per Léo Duarte, il Flamengo ha potuto investire su altri elementi.

I rossoneri di Rio de Janeiro hanno potuto riscattare Gabigol, prendere Gerson e Rafinha: con questi investimenti è decollato il progetto del ‘Fla‘, oggi una delle squadre più forti in Sudamerica. Paqueta potrebbe, un giorno, far parte nuovamente della grande famiglia che, ancora oggi, ama e rispetta?

Improbabile. Secondo ‘calciomercato.com‘, infatti, il Flamengo non intende spendere soldi per riprendere calciatori nelle sue fila. Certo, se ci fosse la possibilità di prelevare Paqueta in prestito dal Milan lo farebbe subito, ma, sicuramente, non è intenzionato a spendere i 30 milioni di euro richiesti dal Diavolo per al cessione del suo numero 39 a titolo definitivo.

Insomma, l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Paqueta al Flamengo, per quanto possa risultare affascinante, sembra destinata a rimanere una semplice voce di mercato. Il giocatore, nel frattempo, prova a riprendersi il Milan a suon di buone prestazioni, come quella dello stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio.