Calciomercato Milan – Paqueta di nuovo escluso dai convocati?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, si pone un interrogativo: Lucas Paqueta verrà convocato per la partita di questa sera contro il Bodo/Glimt?

Ricordiamo che il brasiliano non era stato convocato per la partita contro lo Shamrock Rovers, mentre era stato inserito nella lista dei diponibili per la gara contro il Bologna. Paqueta non rientra più nei piani tecnici di Pioli, ma al momento non è arrivata alcuna offerta ufficiale al Milan

