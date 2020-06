Calciomercato Milan – Paqueta, continua la trattativa con la Fiorentina

CALCIOMERCATO MILAN – Continua a essere incerto il futuro di Lucas Paqueta, che continua a essere abbastanza ai margini del progetto di Stefano Pioli.

Secondo quanto viene riportato dal quotidiano “La Nazione”, ci sarebbe già una trattativa tra Milan e Fiorentina per il trasferimento di Paqueta, ma non c’è accordo sul prezzo. I rossoneri chiedono tanto per cedere il brasiliano a titolo definitivo (visto i 35 milioni spesi dal Flamengo), cosa che ovviamente non converge con la volontà della viola. Le parti probabilmente si aggiorneranno a fine stagione. INTANTO IL CHELSEA MOLLA DONNARUMMA. IL MOTIVO, CONTINUA A LEGGERE >>>

