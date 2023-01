Calciomercato Milan – Maldini stregato da Zaniolo: il retroscena

La sfida che si terrà nella serata di domenica 8 gennaio tra Milan e Roma , possibile protagonista potrebbe essere Nicolò Zaniolo . Il centrocampista giallorosso è uno dei calciatori più in vista del momento per il suo grande talento. Le difficoltà per il rinnovo di contratto sembrano anche aver avvicinato alcune pretendenti.

Tra queste, secondo quanto riferito da calciomercato.com, continua a esserci il Milan , che vede in Paolo Maldini un grande estimatore di Nicolò Zaniolo . Tanto da aver provato a portarlo a Milanello la scorsa estate. Un dialogo con Tiago Pinto ci sarebbe stata, nel totale rispetto delle trattativa tra la Roma e il giocatore per il rinnovo contrattuale.

Il Milan continua ad essere vigile sul giocatore, anche se al momento pesa soprattutto la valutazione che ne fa la Roma. Zaniolo, dal canto suo, vuole dimostrare di valere quei 50 milioni anche di fronte a un estimatore di tutto rispetto come Paolo Maldini. E tutto comincerà a San Siro. Ecco come e dove vedere Milan-Roma in tv e in diretta streaming.