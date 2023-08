Nel frattempo, come riportato da Sky Sports, Lukaku avrebbe chiesto del tempo al Chelsea , il weekend, per prendere una decisione sul suo futuro trasferimento.

Sullo sfondo, come detto, c'è la Roma che preme per portare l'attaccante in giallorosso. Tuttavia, lo stesso Lukaku non sarebbe del tutto convinto del passaggio alla squadra allenata da Mourinho.