Calciomercato Milan – Pagani del Novara interessa ai rossoneri

Il Milan mette gli occhi su Vittorio Pagani, terzino destro classe 2003 del Novara: sarà lui il prossimo colpo di questo calciomercato?

L'intenzione del Milan è chiara: acquistare il giocatore per poi cederlo in prestito oppure fargli fare le ossa in Primavera. Sicuramente non sarà lui il vice di DavideCalabria, ma per il futuro potrebbe essere un jolly interessante. Di certo, per lui, passare dalla Serie C alla Serie A sarebbe un bel salto in avanti. Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: avanti tutta per Ballo-Touré, fatta per Vlasic?