Calciomercato Milan – Pablo Marí tra Udinese e Lazio: le ultime

Pablo Marí, difensore centrale spagnolo, potrebbe rimanere ancora all'Udinese. Sul calciatore si registrano i sondaggi di Lazio e Milan. I friulani, dopo gli ottimi sei mesi disputati da Marí, vorrebbero tenere il difensore. Colloqui con l'Arsenal per trovare la quadra. Ma anche la Lazio è interessata, soprattutto in caso di partenza di Francesco Acerbi. A riferirlo è 'Sky Sport'.