Calciomercato Milan – Özil, presa una decisione sul futuro | News

Calciomercato A.C. Milan: Özil via dall’Arsenal: finirà in rossonero?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mesut Özil, classe 1998, trequartista tedesco di origine turca, come noto è ai margini del progetto tecnico dell’Arsenal di Mikel Arteta.

Il funambolico fantasista ex Schalke 04, Werder Brema e Real Madrid, infatti, non gioca con i ‘Gunners‘ dallo scorso 7 marzo 2020, in occasione della vittoria per 1-0 in uno dei tanti derby di Londra contro il West Ham.

Da allora, il lockdown per via del coronavirus e, alla ripresa delle ostilità sui campi di calcio di tutta Europa, Özil ha avuto dei problemi alla schiena. In apertura di questa stagione, poi, la decisione del club inglese. Özil escluso dalla lista dei giocatori disponibili per la Premier League ed anche da quella per l’Europa League.

In pratica, un vero e proprio ‘benservito’ per Özil. Il quale, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2021, si è convinto a lasciare l’Arsenal nel corso della sessione di calciomercato di gennaio. Il Milan, che potrebbe trovarsi costretto a sostituire Hakan Çalhanoğlu, ci ha fatto un pensierino.

Özil, infatti, assicurerebbe alla formazione di mister Stefano Pioli tanta qualità, dinamismo ed esperienza. Caratteristiche fondamentali per spiccare il volo nel campionato italiano e, al contempo, poter affrontare (si spera) una Champions League con qualche arma in più nel proprio arsenale.

Lo stipendio, alto, di Özil non rappresenterebbe un problema, giacché il calciatore, pur di giocare, se lo decurterebbe, di molto, più che volentieri. Con l’Arsenal disposto, in sostanza, a regalare il cartellino del suo numero 10, autore di 44 reti in 254 gare disputate con la maglia biancorossa.

Milan, dunque, favorito nella corsa ad Özil nell’imminente calciomercato invernale? Sembrerebbe di no. In base ai ‘rumors‘ che arrivano dalla Turchia, infatti, il calciatore avrebbe optato per una scelta … di cuore, anziché di prestigio. Özil, uscito da tempo dal giro della Nazionale di Joachim Löw, infatti, avrebbe deciso di approdare al Fenerbahçe, nella terra d’origine del padre.

Murat Zorlu, membro del congresso dei soci del club gialloblu di Istanbul, lo ha avrebbe rivelato a ‘Sport Digitale‘. Il Fenerbahçe si è detto fiducioso di ottenere il sì di Özil che, pertanto, giocherebbe per la prima volta in Turchia quale degna conclusione di una carriera da girovago del calcio.

Il Milan, naturalmente, non è ancora del tutto tagliato fuori. Ma, si sa, spesso alle ragioni del cuor non si comanda …