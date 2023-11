Calciomercato Milan – Ouédraogo vuole lasciare lo Schalke 04 in estate

Assan Ouédraogo, obiettivo di calciomercato del Milan, non vorrebbe lasciare lo Schalke 04 prima dell'estate

Uno dei nomi accostati al Milan per questa sessione invernale di calciomercato è Assan Ouédraogo, centrocampista classe 2006 dello Schalke 04. Sulle sue tracce ci sarebbero anche altri club, come l'Inter e il Napoli, oltre a Bayern Monaco, Lipsia ed Eintracht Francoforte. Ma l'infortunio di cui è stato vittima potrebbe posticipare un suo trasferimento in estate.