Calciomercato Milan – Ouédraogo, chiusura lontana: ecco i tre ostacoli

In primis la concorrenza sarebbe davvero elevata, con l'Inter in prima fila, ma anche tanti altri club europei. Secondo quanto riferito dal giornalista di 'Relevo', inoltre, il Milan non avrebbe il centrocampista come priorità a gennaio. Piuttosto la dirigenza rossonera sembra essere orientata verso la ricerca dell'attaccante e del difensore centrale. Inoltre ci sarebbe da trovare l'accordo con l'agente di Assan Ouédraogo e anche con lo Schalke 04, dal momento in cui il Diavolo lo vorrebbe prendere pagando meno della clausola prevista.