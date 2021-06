Calciomercato Milan – Ottimismo per Adli, le ultime

Il Milan ha messo nel mirino Adli per il calciomercato ed è ottimista per la buona riuscita dell'operazione. Ecco le ultime.

In vista del prossimo calciomercato, il Milan ha messo seriamente nel mirino Amine Adli. Esterno d'attacco francese classe 2000, gioca attualmente nel Tolosa, club di Ligue 2. Piace moltissimo ai rossoneri, che sembra siano anche abbastanza ottimisti secondo il CorSport. L'offerta presentata dal Milan per Adli al Tolosa è di 5 milioni più bonus. Una somma più che congrua. Al Milan piace per la sua duttilità, visto che può fare anche il trequartista o la seconda punta. Il Milan si è mosso per tempo e adesso aspetta il momento giusto per l'affondo. I contatti sono continui e, come detto, c'è grande ottimismo per la buona riuscita. Intanto il Milan pensa a rinforzare l'organico: ecco le ultime news di mercato.