Calciomercato Milan – Cauto ottimismo dei dirigenti per De Ketelaere

Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, aspetta il via libera per il suo trasferimento in rossonero: quando la chiusura?

Daniele Triolo

Il Milan attende con fiducia la risposta del Bruges alla sua nuova offerta per Charles De Ketelaere in questo calciomercato estivo. Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola. I rossoneri hanno alzato la loro proposta a 28 milioni di euro più 3 di bonus, molto vicina, di fatto, ai 30 (più bonus) che aveva messo sul piatto dei belgi il Leeds United prima di tirarsi indietro.

Calciomercato Milan, si insiste per De Ketelaere del Bruges

Da quanto emerge in Belgio, De Ketelaere non giocherà né l'amichevole contro l'Utrecht di oggi né la finale di Supercoppa nazionale di domenica contro il Gent. Tutto per salvaguardarsi dal rischio di eventuali infortuni in attesa che si concretizzi il suo passaggio dal Bruges al Milan nei prossimi giorni. Visto che anche il giocatore sta spingendo per questa soluzione.

Il quotidiano torinese ha sottolineato come ci sia 'cauto ottimismo' sulla trattativa di calciomercato per De Ketelaere tra i dirigenti del Milan, che vorrebbero provare a chiudere i negoziati entro pochi giorni per consegnare a mister Stefano Pioli il 'numero 10' che cerca. Anche in modo che possa integrarsi sin da subito nel suo sistema di gioco.