Calciomercato Milan – Osti: “Vorremmo tenere Damsgaard un altro anno”

Mikkel Damsgaard si è messo in mostra agli Europei. Dell'obiettivo di calciomercato del Milan ha parlato il dg della Sampdoria Carlo Osti

Mikkel Damsgaard è uno dei nomi seguiti dal Milan in questa sessione di calciomercato . Il talento della Sampdoria si è messo in mostra agli Europei con la maglia della Danimarca . Splendidi i gol contro la Russia (terza giornata) e contro l'Inghilterra (punizione in semifinale).

"C'è da dire che la Sampdoria ha fatto un investimento importante sul ragazzo, che aveva giocato poche partite nel campionato danese. Lo comprammo per 8 milioni, in un momento in cui aveva giocato poco", ha concluso Osti su Damsgaard.