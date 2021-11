Calciomercato Milan – Ostacolo PSG per De Ketelaere

Il Milan è pronto a investire nel prossimo calciomercato, come sempre in giovani di talento. Tra questi c'è De Ketelaere, che piace al PSG.

Il calciomercato di gennaio si avvicina e il Milan potrebbe come al solito sfruttare questa sessione per qualche colpo di prospettiva che possa servire ad allungare un po' la rosa. Si cercheranno giocatori giovani, ma che hanno già dimostrato il loro valore, magari pronti a esplodere definitivamente in un ambiente ottimale come quello rossonero in questo momento. Sono diversi i giocatori nel mirino al momento. Di certo, il Milan ha più bisogno di rinforzi nella zona offensiva: attacco e trequarti. Servirà un nuovo centravanti, ma serve anche qualche ricambio ai titolari tra i trequartisti. Serve più qualità. Gli occhi della dirigenza si sono così spostati su alcuni talenti provenienti dal Belgio, che in questi anni sta davvero regalando tantissimi talenti al mondo del calcio. In particolare, ovviamente, il Club Bruges è pieno di giocatori di grande qualità e molto giovani. Sta brillando soprattutto Charles De Ketelaere, sul taccuino rossonero già da diverso tempo. In questo inizio di stagione ha messo in mostra qualità e intelligenza tattica fuori dal normale. Così, il Milan sarebbe pronto a fare follie per lui. Già a gennaio, provando ad anticipare una concorrente molto potente.