Calciomercato Milan – Per Osorio folta concorrenza: le ultime

Il Milan potrebbe continuare con investimenti per ragazzi giovani e per il futuro. Un nome nuovo per i rossoneri potrebbe essere quello di Dario Osorio . Ecco alcune novità sulle possibili trattative.

Calciomercato Milan, quanta concorrenza per Osorio

Secondo quanto riportato da SkySportsUK, l'Aston Villa starebbe preparando un'offerta da 15 milioni di euro all'Universidad de Chile per Darío Osorio, talento del 2004 accostato anche al Milan che offrirebbe una cifra vicina ai 5 milioni di euro; nei giorni scorsi, il Tottenham avrebbe già offerto alla sua squadra 10,5 milioni di euro, ma l'offerta dei Villans sembrerebbe essere la migliore per il Cile. Lo vorrebbe anche il Newcastle. Insomma, per i rossoneri, questa potrebbe essere una trattativa molto complicata, specialmente con tutta questa concorrenza da parte di squadre della Premier League, che possono spendere molto di più dei rossoneri. Calciomercato Milan – Possibile un nuovo tentativo per Zaniolo?