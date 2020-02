Calciomercato Milan – Osimhen: “Se dipendesse da me resterei al Lille”

CALCIOMERCATO MILAN – L’attaccante del Lille Victor Osimhen è uno degli uomini del momento in Francia. Il nigeriano ha messo a segno ben 13 gol in 25 partite con il club francese, fornendo anche 5 assist ai compagni. Inevitabile che abbia attirato le attenzioni di diversi club in giro per l’Europa, Milan compreso. All’interno della trasmissione ‘Rothen Regale’, in onda su ‘RMC Sport’, Osimhen ha parlato del suo futuro, cercando di allontanare le voci degli ultimi giorni. Ecco cosa ha detto: “Ho perso mia madre molto presto, mio ​​padre non aveva più lavoro. La mia infanzia non è stata facile in Nigeria. Il calcio era l’unica cosa che poteva farci uscire dalla povertà. Futuro? Se dipendesse da me, ovviamente starei a Lille”. Intanto il Galatasaray sta puntando un titolare del Milan, continua a leggere >>>

