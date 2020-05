Calciomercato Milan – Osimhen, il Napoli prova a bruciare la concorrenza

CALCIOMERCATO MILAN – Victor Osimhen, attaccante del Lille classe 1998, è stato spesso accostato al Milan nelle ultime sessioni di mercato. Il nigeriano, prima dello stop a causa dell’emergenza coronavirus, ha disputato un campionato eccellente, totalizzando ben 13 gol e 5 assist in 27 partite. Non solo Milan però perché, secondo quanto riferisce ‘Sportitalia’, il Napoli starebbe provando a bruciare la concorrenza per acquistarlo in caso di partenza di Arkadiusz Milik, che ha il contratto in scadenza nel 2021. Il Milan deve quindi stare attento, il Napoli pare faccia sul serio per Victor Osihmen.

