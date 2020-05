Calciomercato Milan – Reina, giochi aperti ed una sola grande certezza

CALCIOMERCATO MILAN – Pepe Reina, classe 1982, portiere spagnolo che è giunto al Milan a parametro zero nell’estate 2018, durante l’ultima sessione invernale di calciomercato si è trasferito in prestito secco all’Aston Villa.

A fine stagione, però, Reina, che concluderà regolarmente l’annata sportiva nella fila della squadra di Birmingham, farà ritorno al Milan. Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, dunque, si è cominciato ad interrogare sul futuro dell’ex Napoli.

Per il futuro di Reina, al momento, ogni soluzione è aperta: potrebbe restare al Milan, per fare il titolare, nel caso di una cessione di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, oppure rescindere il contratto per tentare una nuova esperienza. Lo cerca, in tal senso, il PSG.

L’unica certezza è che Reina non resterà al Milan per fare la riserva né di Donnarumma né di qualsiasi altro estremo difensore. QUI LE ULTIME SUL FUTURO DEL CAPITANO ALESSIO ROMAGNOLI, CONTESO DA DUE CLUB >>>