Calciomercato Milan – Osimhen: “Ecco dove vorrei giocare in futuro”

CALCIOMERCATO MILAN – Victor Osimhen, attaccante del Lille, è stato spesso accostato al Milan nel corso delle ultime finestre di calciomercato. Il nigeriano ha stupito in Francia, totalizzando ben 18 gol e 6 assist in stagione. Normale che tutte le big d’Europa lo seguano, ma lui sembra avere le idee molto chiare per il futuro. Ecco cosa ha detto ai microfoni di ‘The Independent’: “Mi piacerebbe giocare per un grande club inglese. Ho parlato con Odion Ighalo, mi ha dato buoni consigli. È una leggenda e un fratello maggiore. Il mio obiettivo è giocare nei più grandi club al mondo ma al momento sono felice al Lille. La priorità ora è giocare con continuità. Firmare per un grande club e stare in panchina non mi interessa”. Intanto ecco le parole del presidente dell’Empoli sull’obiettivo Ricci e su Bennacer, continua a leggere >>>

