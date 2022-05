Calciomercato Milan – Origi in chiusura, visite mediche a giorni

Divock Origi rinforzerà l'attacco del Milan nel calciomercato estivo. Forse già in settimana le visite mediche con il club rossonero

Daniele Triolo

Divock Origi rinforzerà l'attacco del Milan di Stefano Pioli per questa sessione estiva di calciomercato. Ormai non ci sono più dubbi. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come, negli ultimi giorni, siano stati definiti i dettagli tra il Milan e l'ormai ex Liverpool: contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2026, da 4 milioni di euro netti a stagione.

Origi potrebbe sbarcare a breve a Milano e, nei prossimi giorni, sostenere le visite mediche con il Milan, propedeutiche alla stipula del nuovo accordo con i rossoneri. Nel giro di poco tempo, quindi, l'affare di calciomercato per Origi al Milan avrà anche i crismi dell'ufficialità. Lui è impaziente e non vede l'ora di prendere contatto con il 'mondo' Milan prima di andare in vacanza.

In Via Aldo Rossi, ha riferito la 'rosea', è tutto "apparecchiato" per questo trasferimento. I primi, proficui contatti con l'entourage di Origi risalgono a gennaio. Il recente tentativo di inserimento del Villarreal, che pure aveva offerto cifre di ingaggio più alte per l'attaccante belga, non ha fatto recedere Origi dalla parola data al Milan. Centravanti, derby con l'Inter alle porte: le ultime news di mercato >>>