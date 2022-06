Calciomercato Milan – Sarà la settimana di Origi: visite e firma

Divock Origi sarà ufficialmente il primo acquisto del Milan nel calciomercato estivo. L'attaccante ex Liverpool in arrivo a Milano. Il punto

Domani inizierà la settimana di Divock Origi, primo acquisto del Milan nel calciomercato estivo. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il mister Stefano Pioli ripartirà dall'attaccante belga per andare a caccia del secondo Scudetto di fila, e per disputare una Champions League di buon livello, nella stagione 2022-2023.

Origi, classe 1995, si è svincolato come noto a parametro zero dal Liverpool dopo otto anni. Sbarcherà ad inizio settimana a Milano per sostenere le visite mediche di rito presso la clinica 'La Madonnina'. Quindi, firmerà il contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2026. Ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Calciomercato Milan, finalmente i giorni di Origi

Pur di vestire la maglia del Milan in questo calciomercato estivo 2022, Origi ha rifiutato diverse possibilità in Premier League. Ha deciso di cambiare torneo e di volersi misurare in Serie A con il Diavolo. In realtà, l'ex Lille e Wolfsburg sarebbe dovuto arrivare in Italia già qualche giorno fa. Il suo arrivo, però, è stato rinviato a causa di qualche problema fisico.

Origi ha preferito seguire un programma di riabilitazione per guarire bene da un fastidio muscolare e presentarsi, dunque, alla sua nuova squadra in perfette condizioni. Il suo obiettivo personale? Quello di rilanciarsi. A Liverpool, infatti, ha giocato molto poco negli ultimi due anni. Ma è ancora giovane e ha diversi anni di carriera ad ottimo livello davanti a sé.

Ha scelto, per rinascere, il progetto del Milan. Con la maglia rossonera vuole avere continuità ed aiutare la squadra di Pioli grazie alla sua esperienza, internazionale, da vincente. Con i 'Reds' di Jürgen Klopp, infatti, Origi ha vinto una Premier League, una Champions League, una Supercoppa Europea ed una Coppa del Mondo per club.

Non è sempre stato protagonista indiscusso, ma ha siglato gol pesanti e decisivi per Champions e campionato quando servivano. A Liverpool, per capirci, lo hanno salutato come una leggenda. Ora si dividerà con Olivier Giroud gli spazi nel ruolo di prima punta nel Milan di Pioli a caccia dello Scudetto della seconda stella.