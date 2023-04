Calciomercato Milan – “Guadagna tanto, rende poco”: Origi ‘in sospeso’

Divock Origi potrebbe lasciare il Milan nel prossimo calciomercato estivo, ad appena un anno dal suo arrivo in rossonero. Troppo deludente

Daniele Triolo

Quante possibilità ci sono che Divock Origi lasci il Milan già nel prossimo calciomercato estivo? Molte, a vedere il rendimento del belga sul campo. Arrivato in rossonero nell'estate 2022, a parametro zero, dopo i tanti anni positivi a Liverpool che gli erano valsi l'epiteto di leggenda dei 'Reds', il classe 1995 sta facendo davvero molta, troppa fatica ad imporsi in maglia rossonera.

La sua prima parte di stagione è stata frenata da frequenti infortuni muscolari. Origi non è riuscito a scendere in campo con continuità e questo, di certo, lo ha penalizzato. Sia dal punto di vista della condizione fisica, sia per le scelte che il tecnico Stefano Pioli ha fatto e sta facendo. Ma c'è anche da dire che, da quando è tornato perfettamente operativo in campo, non è che il numero 27 abbia fatto chissà cosa per meritarsi di sovvertire le gerarchie prestabilite in attacco.

Calciomercato Milan, Origi ceduto a fine stagione? — La scorsa estate Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, decisero di puntare su di lui, anziché sul 'Gallo' Andrea Belotti, per via dell'esperienza di Origi nel calcio di alto livello. Con il Liverpool, nel 2019, ha vinto la Champions League (segnando in semifinale contro il Barcellona e in finale contro il Tottenham); l'anno seguente, 2020, è anche arrivato il titolo di campione della Premier League.

Un curriculum di tutto rispetto che, però, non lo ha aiutato in questa sua prima stagione milanista. Origi ha segnato appena 2 gol: uno ad ottobre contro il Monza (4-1), uno a gennaio contro il Sassuolo (2-5). In entrambi i casi, per giunta, non si è trattato di una rete importante ai fini del risultato. "Guadagna tanto e rende poco", ha commentato 'calciomercato.com', ricordando come il Milan abbia messo contratto Origi fino al 30 giugno 2026 riconoscendogli uno stipendio di ben 4 milioni di euro netti a stagione.

Il belga ha estimatori in Premier League — Più di quanto percepisce, per esempio, Olivier Giroud, centravanti titolare di questo Milan e bomber in questa e nella passata annata, quella culminata con lo Scudetto. Il Diavolo, a fine stagione, sarà molto operativo nel settore offensivo e prevede di acquistare due centravanti: un numero 9 giovane in grado di segnare 20-25 gol a stagione ed una sua 'riserva' di egual valore. Origi, al momento, è in sospeso, ma non ci stupiremmo se il Milan cercasse di cederlo al miglior offerente nel calciomercato estivo.

'The Liverpool legend', in fin dei conti, ha ancora estimatori in Premier League. Quattro-cinque club sarebbero sulle sue tracce e, qualora il ragazzo persistesse nell'offrire un contributo scarso alla causa rossonera, il Milan potrebbe venderlo. Ricavandone, in un colpo solo, un'ottima plusvalenza per il suo bilancio e liberandosi di un ingaggio pesante per una seconda scelta che non ha mai convinto né Pioli né i tifosi rossoneri. Mercato, pazza idea Milan in attacco >>>