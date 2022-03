Calciomercato Milan – Il Diavolo punta su Origi: le ultime news

Divock Origi al Milan nel prossimo calciomercato estivo? Probabile. L'attaccante belga, classe 1995, piace molto a Paolo Maldini. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan starebbe puntando su Divock Origi per la prossima sessione estiva di calciomercato. L'attaccante belga, classe 1995, si svincolerà dal Liverpool a partire dal prossimo 1° luglio e, secondo 'calciomercato.com', il club rossonero sta facendo più di un pensierino alla sua acquisizione a parametro zero.

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, sarebbe infatti rimasto ammaliato dalle qualità di Origi, ammirato a 'San Siro' in occasione di Milan-Liverpool 1-2, ultima partita della stagione del Diavolo in Champions League: un confronto nel quale, oltretutto, Origi era anche andato a segno al 55' per il gol-vittoria dei 'Reds' di Jürgen Klopp.

I primi contatti esplorativi per portare Origi al Milan nel calciomercato estivo 2022 sarebbero andati in scena nei giorni scorsi. La bella notizia è che il Diavolo avrebbe incassato il gradimento del calciatore ad un'esperienza in Serie A in un top club come il Milan. Questo nonostante l'ex Lille e Wolfsburg abbia molte richieste in Premier League.

Ecco perché l'affare Origi, per il Milan, è possibile. La sua candidatura starebbe scalando la classifica nelle preferenze del club di Via Aldo Rossi. Che è alla ricerca, come noto, di un centravanti per la prossima stagione. Origi, finora in stagione con gli inglesi, ha segnato 5 gol e fornito 3 assist in 14 presenze tra Premier League, Champions League e coppe nazionali.

Il suo stipendio, secondo alcune fonti, si aggirerebbe sui 2,3 milioni di euro netti a stagione. Qualora, dunque, il Diavolo volesse affondare il colpo su di lui, potrebbe sottoporgli un contratto ampiamente entro i parametri dettati dal fondo Elliott Management Corporation. Milan, i tre bomber su cui si punta per l'attacco: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI