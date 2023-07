Calciomercato Milan – Nessuna offerta per Origi: ora tocca agli agenti

Al Milan non sarebbe ancora arrivata alcuna offerta per Divock Origi ed ora la palla passerebbe ai suoi agenti

Insieme a Fodé Ballo-Touré ed Ante Rebic , anche Divock Origi in questi giorni è rimasto a Milanello ad allenarsi mentre il resto della squadra si trova negli USA. L'attaccante belga vorrebbe anche rimanere in rossonero, ma Stefano Pioli non sarebbe della stessa idea.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', però, al Milan in questo momento non sarebbero ancora giunte offerte concrete per Divock Origi. Questo significa che la palla passa agli agenti, chiamati a portare delle proposte. Anche perché il club rossonero si vorrebbe liberare di un ingaggio gravoso come quello del belga (3,5 milioni di euro a stagione). LEGGI ANCHE: Milan, concorrenza spagnola per Miranda >>>