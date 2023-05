Calciomercato Milan – Origi può già partire: piace in Premier League

Divock Origi, attaccante del Milan, può già lasciare il Diavolo nel calciomercato estivo. Per lui è plausibile un ritorno in Inghilterra

Divock Origi può lasciare il Milan nel calciomercato estivo, dopo appena una stagione in maglia rossonera. Per 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, il Diavolo potrebbe già dare per persa la scommessa Origi: l'attaccante belga, classe 1995, non ha reso come sperato. Lo ha ammesso lo stesso Paolo Maldini, direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, dopo l'eliminazione in Champions League.

Calciomercato Milan, Origi al passo d'addio — In estate, dunque, Origi potrebbe dire addio ai rossoneri. Finora, in stagione, l'ex Liverpool, Lille e Wolfsburg ha giocato 35 partite tra Serie A (26), Champions League (8) e finale di Supercoppa Italiana, mettendo a segno appena 2 gol (entrambi a 'San Siro', contro Monza ad ottobre 2022 e Sassuolo a gennaio 2023) e fornendo un assist (sempre nel 4-1 contro il Monza) in 1.182' trascorsi sul terreno di gioco (media di 33' per gara).

Prende tanto di stipendio, potrebbe tornare in Inghilterra — Il Milan aveva preso Origi a parametro zero nel calciomercato estivo 2022. Motivo per cui, secondo 'Tuttosport', i rossoneri potrebbero accontentarsi di poco, per il suo cartellino, di modo da favorirne l'uscita. Questo anche per via dell'alto ingaggio che il belga percepisce a Milano, ovvero 4 milioni di euro con i bonus. Origi piace in particolare ad alcuni club di Premier League (West Ham e Aston Villa su tutti), ma anche ad alcune società turche. Milan, per la trequarti una vecchia fiamma >>>