Calciomercato Milan – Novità importante sul futuro di Origi: il punto

Divock Origi potrebbe andare via dal Milan in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Il belga non rientra più nel progetto rossonero

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan in uscita, si è soffermato a parlare della situazione di Divock Origi. Il centravanti belga, classe 1995, che il Diavolo ha ingaggiato a parametro zero appena un anno fa, come noto non rientra più nel progetto tecnico di Stefano Pioli.