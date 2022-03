Calciomercato Milan – Origi, perplessità di Gazzetta: “Non è un top”

Divock Origi può arrivare al Milan, a zero, nel calciomercato estivo. 'La Gazzetta dello Sport' scettica: "Serve una punta di prima fascia"

Daniele Triolo

Divock Origi, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe lasciare il Liverpool per vestire la maglia del Milan. L'attaccante belga, classe 1995, è infatti in scadenza di contratto con i 'Reds' e, chiuso nella formazione di Jürgen Klopp, potrebbe scegliere di vestire la maglia rossonera come prossima tappa della sua carriera.

Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, però, Origi non rappresenterebbe l'innesto di calciomercato giusto per il Milan. Questo perché a quasi 27 anni (li compirà il prossimo 18 aprile), il centravanti ex Lille e Wolfsburg ha vinto tanto, è vero, in Inghilterra con il Liverpool, ma non è mai diventato un top player.

"Per dirla tutta - si può leggere sull'approfondimento odierno della 'rosea' -, senza troppi giri di parole, è un comprimario. Né prima punta né esterno offensivo puro, anche il suo ruolo non ha mai avuto contorni ben definiti. Certo, stiamo parlando di un calciatore del Liverpool e della Nazionale belga, ma Origi non ha fatto il salto di qualità definitivo. È la riserva di Romelu Lukaku ma anche di Christian Benteke nel Belgio, nel Liverpool in Premier League quest'anno ha collezionato solo 5 presenze".

Insomma, per 'La Gazzetta dello Sport' Origi-Milan sarebbe un'operazione di calciomercato, se possibile, da evitare. L'approfondimento del quotidiano sportivo nazionale sull'attaccante belga, infatti, termina così: "Il Milan nella prossima stagione, a prescindere da come si concluderà - Scudetto o meno -, in attacco ha bisogno di un rinforzo 'vero', di una punta da prima fascia. Non di una lussuosa scommessa". Si può dar loro torto? Milan, in vista uno scambio con il Napoli? Le ultime news di mercato >>>

