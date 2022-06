Calciomercato Milan – Origi ha firmato: martedì agli ordini di Pioli

Divock Origi è il primo colpo di calciomercato del Milan per l'estate. Il centravanti belga inizierà gli allenamenti a ridosso del raduno

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del del Milan, si è soffermata su Divock Origi. È durata, infatti, poco più di 24 ore la prima fetta dell'avventura rossonera dell'attaccante belga. Il tempo di prendere contatto con la città, conoscere da vicino il club e firmare il contratto con il Diavolo.

L'annuncio ufficiale, congelato per ragioni burocratiche, arriverà in questi giorni. Intanto, però, ieri sera, intorno alle ore 20:30, Origi ha lasciato nuovamente Milano, imbarcandosi su un volo privato all'aeroporto di Linate, dopo aver completato il classico iter seguito da ogni acquisto rossonero.

Calciomercato Milan, Origi ufficiosamente nuovo bomber del Diavolo

Ovvero, le visite mediche al mattino presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Quindi, l'idoneità sportiva ottenuta al 'Centro Ambrosiano' in Via Palinuro e, infine, nel pomeriggio, la firma, presso la sede societaria di 'Casa Milan', sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni.

Origi rimarrà in rossonero fino al 30 giugno 2026 e percepirà 4 milioni di euro complessivi a stagione. Ora farà qualche altro giorno di vacanza. Si ripresenterà in Italia, a Milanello, martedì 5 luglio, il giorno dopo il raduno del Diavolo, per mettersi a disposizione del tecnico Stefano Pioli al fine di preparare la stagione 2022-2023.

Non troverà il gruppo al completo poiché i nazionali si aggregheranno da metà luglio in avanti, ma ci sarà Olivier Giroud. Sarà proprio con l'attaccante francese che Origi dovrà giocarsi un posto da titolare nel Milan. Partirà, presumibilmente, alle spalle del centravanti che ha vinto lo Scudetto in rossonero, 'griffandolo' con 11 gol. Ma vuole sovvertire le gerarchie.

In carriera Origi ha vinto tanto a Liverpool. La Champions League 2019 da protagonista, la Premier League 2020 con gol pesanti. È vero, però, che ha giocato poco nelle ultime stagioni visto che, nei 'Reds', con Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino prima e Diogo Jota poi, è stato chiuso. Ma anche Giroud al Chelsea viveva quella situazione e in rossonero è rinato.

Il prossimo obiettivo di Origi, primo colpo di calciomercato del Milan scudettato, sarà quello di conquistare il pubblico di 'San Siro' a suon di gol. Salutato dalla gente di Liverpool come una leggenda, adesso punta ad entrare rapidamente nel cuore dei sostenitori rossoneri. Milan, Sanches si complica: ecco le due alternative sul mercato >>>