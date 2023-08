Calciomercato Milan – Flop Origi: non ha offerte ma lo stipendio pesa

Divock Origi potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo se arrivasse un'offerta soddisfacente per il club e per il giocatore

In questi ultimi giorni di calciomercato il Milan dovrà piazzare anche e soprattutto delle cessioni importanti e, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il rebus più tosto e costoso è rappresentato da Divock Origi. L'attaccante belga, classe 1995, giunto in rossonero un anno fa a parametro zero dopo gli anni di Liverpool, guadagna 4 milioni di euro netti a stagione (5,2 al lordo all'anno per il club) e ha un contratto in essere fino al 30 giugno 2026.