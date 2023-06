Calciomercato Milan – Origi è cedibile: partirà con la giusta offerta

Via Paolo Maldini e Frederic Massara, il calciomercato del Milan sarà gestito dal triumvirato formato da Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Stefano Pioli. Il trio non dovrà soltanto operare in entrata quest'estate, ma anche lavorare bene sul fronte uscite. Chi potrebbe, dunque, lasciare il club rossonero in questa sessione di trattative?