Calciomercato Milan – Klopp spinge Origi verso il Diavolo: il punto

Divock Origi può approdare al Milan nel corso del prossimo calciomercato estivo. Questo perché, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Liverpool, suo club di appartenenza, continua a prendere attaccanti (l'ultimo, Luíz Díaz, preso a gennaio dal Porto) e lui continua a giocare sempre meno.

Oltretutto, Origi andrà in scadenza di contratto con i 'Reds' di Jürgen Klopp il prossimo 30 giugno. Pertanto è naturale guardarsi attorno, alla ricerca di esperienze professionali nuove e, ovviamente, più gratificanti. Il quotidiano romano ha confermato come il canale di calciomercato aperto tra Origi e Milan nelle ultime settimane sia diventato quello preferenziale.

I primi contatti, ha evidenziato il 'CorSport', sono iniziati in occasione di Milan-Liverpool 1-2 dello scorso 7 dicembre a 'San Siro'. Match di Champions League dove Origi partì titolare e segnò il gol-vittoria della squadra inglese contro il Diavolo. Sono lontani, però, i tempi in cui il ragazzo giocava spesso in Premier League o quando segnava in finale di Champions (2019). È arrivato, dunque, il momento di fare i bagagli.

Il Milan deve rinforzare il proprio attacco nel prossimo calciomercato estivo. Il profilo di Origi, ovvero quello di un centravanti affidabile ed esperto, incarna ciò che cerca il Milan. Compirà 27 anni il prossimo 18 aprile, è nel pieno della sua carriera, ma ancora giovane. Ha calcato, però, già spesso palcoscenici di prestigio. A prescindere da quello che sarà, dunque, il futuro di Zlatan Ibrahimović, può essere un colpo importante.

Il 'Corriere dello Sport', però, ha sottolineato come sarà decisivo stabilire che tipo di ruolo dovrà avere in rossonero. Difficile, infatti, che Origi accetti di fare il 'terzo' dietro lo stesso Ibra ed Olivier Giroud. Avrebbe spazio, vista l'età e gli acciacchi dei primi due, ma rischierebbe di trovarsi in una situazione simile a quella che vive nel Liverpool, ovvero terzo centravanti dietro Diogo Jota e Roberto Firmino.

Se dovesse, invece, giocarsela con uno solo dei due, Ibra o Giroud, allora l'ipotesi Milan, probabilmente, diventerebbe la sua preferita. Toccherà a lui decidere. Per il Diavolo si tratterebbe di un ottimo affare, oltre che di un'opportunità tecnica. Il suo ingaggio (2,3 milioni di euro) è contenuto, considerato i parametri della Premier League. Potrebbe arrivare, dunque, versando solo una commissione agli agenti e consentirebbe al Diavolo di investire soldi in altri ruoli. Milan, in vista uno scambio con il Napoli? Le ultime news di mercato >>>

